苗栗縣政府推動「學童快樂早餐計畫」，獲得多家企業響應，共捐助600萬元讓苗栗縣偏遠地區弱勢家庭學童有熱騰騰的早餐享用。縣長徐耀昌20日頒贈感謝獎牌，向企業善心義舉至上萬分感謝。

苗栗縣為全國唯一推動快樂早餐的縣市，2018年度起邀集中油、台電以及企業捐助經費，協助解決偏鄉及弱勢家庭學童的早餐問題。

今年中油公司探採事業部捐贈200萬元、台灣電力公司通霄發電廠捐贈200萬元、潤泰集團總經理徐志漳捐贈100萬元，共500萬元。

另有國際扶輪社3461地區扶輪社捐助泰安地區極偏及特偏學校106萬元，用以協助暑假期間學童早餐及學校發展需求。

這次接受捐贈的學校包括梅園國小、烏眉國中、三灣國中等28校共451名學生，計畫執行5年來合計33萬150人次的學生受惠。

今天學童快樂早餐捐贈儀式，在烏眉國小風雨球場舉行，由苗栗縣長徐耀昌代表接受捐贈並回贈感謝獎牌，他感謝各界慷慨贊助相關經費，期待在縣府、企業家及學校3方合作下，讓弱勢學童健康成長、快樂學習。

苗栗縣長徐耀昌表示，快樂早餐計畫推動的第1年獲得台電贊助，第2年也有中油加入，兩單位已累計捐贈1660萬元，另有企業陸續響應此計畫，其中潤泰集團總經理徐志漳更是以個人名義，迄今已捐贈400萬元，今年再獲3461扶輪社贊助106萬元，讓偏鄉小朋友能有健康的餐點，開啟美好活力的一天。