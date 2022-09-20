英國女王伊麗莎白二世昨日舉行國葬，中國國家副主席王岐山出席，向英王查爾斯三世轉達中國國家主席習近平及中國政府和人民的哀悼，王岐山向英方表示，獲習近平委派作特別代表出席葬禮，充分體現中方對英國王室、政府和人民的友好情誼。他並讚揚女王是英國國家精神和凝聚力的象徵，深受人民愛戴，為中英關係發展作出重要貢獻。

查爾斯三世和英國副首相高翠玲，分別向中方轉達致謝，指英國王室非常珍視和中國領導人的友誼、重視英中關係發展，希望能繼續在可持續發展等領域，同中方開展合作。