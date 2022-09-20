《台北女子圖鑑》幕前幕後主創團隊出席上線記者會。（郭吉銓攝）

桂綸鎂、鳳小岳時隔10年再度合作。（郭吉銓攝）

桂綸鎂在《台北女子圖鑑》從20歲演到40歲。（郭吉銓攝）

鳳小岳、陸明君也參與演出。（郭吉銓攝）

王柏傑、夏于喬和林思宇劇中是台南幫成員。（郭吉銓攝）

桂綸鎂（小鎂）領銜主演的Disney＋ 旗艦華語劇《台北女子圖鑑》將於21日上線，暌違長篇劇集14年的小鎂20日率領「台南幫」成員王柏傑、夏于喬和林思宇（宇宙）出席記者會，劇中霸道總裁男友鳳小岳與職場心靈導師陸明君也同台亮相。38歲的小鎂從20歲演到40歲被讚毫無違和感，她透露是重溫《藍色大門》看到17歲時的眼神，找回自己年輕時的樣貌。

記者會主持人黃子佼力讚小鎂在影集中「少女感很強」，飾演妹妹的林思宇、閨蜜夏于喬也直呼：「她年輕的樣子好可愛！而且是女生喜歡的那種」。桂綸鎂表示，最難的還是眼神，「畢竟我都要奔4了，幸運的是17歲《藍色大門》的樣子有被記錄，發現小時候講話非常直覺、語速非常快，體態部分詮釋又跟長大不同，看完就滿容易讓自己回去，但中間27、28歲及31、32歲時變化不會非常大，要呈現細微的轉折非常難，40歲時則已經歷過許多故事，會希望讓自己眼神沈靜一點，而不是像小時候閃閃發亮、充滿好奇、不會迴避猶豫閃躲。

她坦言年輕時曾經因為表達非常直接，讓身邊工作人員覺得受傷，「長大後懂了，就有找機會跟他們道歉。讓別人受傷的經驗有一直放在心裡，如果當下一直釋出善意，別人也不一定能理解，或許時間會淡掉一切，再找機會道歉」。

為什麼找桂綸鎂挑大樑飾演女主角？監製賴宇同表示當初想找符合電影、影集類型，但具有台北都會感的演員，在千人的問卷中，小鎂都是首選。小鎂收到邀請看了劇本時腦中跑出非常多優秀女演員，覺得誰來演都會有自己的風味，她也劈頭就問對方「你為什麼找我」，聽完故事大綱、知道自己要做什麼後便心想：「我似乎辦得到喔！」覺得在台北長大的自己滿適合演出的。

王柏傑在戲中是桂綸鎂的青梅竹馬，戲外雖然認識多年，卻是第一次合作拍戲，王柏傑說看到小鎂進入角色的另一種面貌，讓他印象深刻。劇中歷經9段感情的桂綸鎂說，王柏傑是她在劇中最有火花的一位，在最後一集中兩人站在海邊讓她有種感觸：「哇！我身邊有這麼大棵的一棵大樹！我可以對著樹洞講秘密，他讓我依靠、為我遮蔭，加上他本人的溫暖特質，是個安靜且沈穩的存在。謝謝柏傑，還好是你！」

王柏傑今年以《比悲傷更悲傷的故事》影集入圍金鐘獎迷你劇集最佳男主角，他表示，一起入圍的都是非常優秀的對手，公布入圍名單時他正在感冒狀態，整個都是暈的，完全不知道是那天公布，當時他正在沙發上打電動，「手機一直響，但我不想接公司電話，後來才知道入圍，能跟這麼多優秀演員一起入圍非常開心」。被問會去參加頒獎典禮嗎？他詫異反問？「會吧！不歡迎我嗎？我是黑名單嗎？沒意外的話會去啦！」至於和好友楊祐寧一起入圍同一獎項，他開玩笑說：「你看他多壞！」兩人有在共同群組，有朋友恭喜他們，但還沒彼此聊一下。

被問有沒有安慰沒有入圍的女主角？他展現超強求生慾秒回：「我女朋友嗎？」馬上把話題從「入圍遺珠」《比悲傷》女主角王淨，轉到同樣沒入圍的自己女友謝欣穎上，還深呼吸地說「不然你們要講別人！我很懂！」並說：「她經歷比我還豐富！反而她在恭喜我啦！」會揪女友一起走星光大道嗎？「這樣有點怪吧！《比悲傷》入圍的人超多！」至於是否想搶紅毯第一帥？「一定是楊祐寧啊，他一定花枝招展啊！我已經想到他會穿什麼了，不想跟他爭！」

說到與桂綸鎂合作的心得，夏于喬和林思宇都表示與小鎂拍戲前，對她的印象就是女神般的存在，第一次在劇組看到小鎂，兩人都有種粉絲近距離看到偶像的超現實感，反倒是小鎂每天都會給予她們笑容和擁抱，迅速營造姊妹與閨蜜感，加上開拍前的兩天一夜台南小旅行，讓「台南幫」在短時間內拉近彼此距離，就像真的從小一起長大的玩伴，無話不談。而記者會上，穿著超短黑色洋裝的林思宇一坐下，還沒蓋好大腿，桂綸鎂擔心劇中妹妹被拍到走光畫面，馬上起身為她遮住，被讚超貼心。

鳳小岳則是繼《女朋友。男朋友》10年後與桂綸鎂再續前緣，開心表示在拍攝現場有種老朋友重逢的熟悉感，百感交集但很開心，與小鎂有很多人生經驗可以分享，拍戲空檔更是抓緊機會聊天，被虧如再加上張孝全的話，3人組合就好像《女朋友。男朋友》續集了。他說過去曾出演過霸道總裁類型的角色，但為了小鎂立馬答應接演，笑說自己私下與霸道總裁差很多，但在《台北女子圖鑑》會呈現不同面向的霸道總裁。小鎂也誇他愈來愈專業、成熟，「小岳成長非常多，他自己也有辦表演學院，在拍戲現場靈活反應，是彼此丟球狀態，《女朋友。男朋友》是比較跟著大家的節奏，現在可以由他自己發出來球，感受很不同，進步、成長、成熟非常多，他賦予霸道總裁完全不同面向」。

記者會上有兩位不克出席的「圖鑑男」張孝全和石頭，以影片向「林怡姍」桂綸鎂致意，感謝這位獨特的前女友，也希望這齣戲能獲得更多人的共鳴。石頭在影片中提到：「我的角色對婚姻抱持著開放的態度，劇中我跟小鎂有非常激烈的對手戲。敬請期待。」讓人產生無限想像。

「國民老公」張孝全在戲中是不婚主義者，他說與小鎂再次合作很開心，「這次合作，我們還滿有默契的，過程非常開心愉快。」但說到好朋友王柏傑，張孝全話鋒一轉，「雖然我們的篇幅很短，但他的嘴巴還是一樣的……很賤。」他對無法到記者會現場感到抱歉，影片最後打趣地「甩鍋」給好朋友，「如果記者沒有點的話，可以找王柏傑！他有很多點。」

故事主角林怡姍在台北追夢的過程中，除了感情和友情，職場也是一大重點。陸明君飾演的行銷部主管，是桂綸鎂的職場心靈導師。陸明君說：「我主要的戲都是跟小鎂綁在一起，感覺上我比較像是小鎂的先驅，她是從南部上來的，她渴望的是我這個形象的位置，幹練、俐落的一個台北女強人的樣子。」陸明君更精闢形容光看卡司就像年菜等級佛跳牆，打趣地說：「就算只是一朵小香菇，擠進佛跳牆也很突出。」

陸明君說印象最深刻的是跟Allen（鳳小岳 飾）吵架的戲，「我跟小岳是第一次合作，然後我們聊了很多跟表演有關經驗，他有一個workshop，我跟他分享自己在workshop學到東西，所以一起演這場戲的時候，反而很自由、很real，我覺得跟他的爭執也很real，沒有硬要表現。」

桂綸鎂最後在記者會上也對觀眾喊話：「這部影集會讓你有心有戚戚焉的感覺，你不敢想說的話，林怡姍替你說，林怡姍就像是你的朋友，幫你加油！」

《台北女子圖鑑》的圖鑑女除了台南幫的「挑戰型女子」桂綸鎂、「求好心切型女子」夏于喬和「自在型女子」林思宇，其他類型「圖鑑女」有：「都會型女子」天心、「踏實型女子」連俞涵 、「果決型女子」陸明君、「操控型女子」張景嵐、「隨緣型女子」姚以緹、「奉獻型女子」楊謹華、「直率席女子」李霈瑜、「前衛型女子」曾愷玹。

至於「圖鑑男」，有「守候系男友」王柏傑一路扶持，還有「暖心系男友」巫建和、「肉食系男友」禾浩辰、「療傷系男友」宋柏緯、「霸道總裁系男友」鳳小岳、「感覺系男友」石頭、「追夢系男友」林柏宏、「獨身系男友」張孝全、「鮮肉系男友」范少勳、「異國系男友」周厚安，在女主角的生命中留下印記。

Disney＋原創旗艦華語劇《台北女子圖鑑》全劇共11集，每集長度45至50分鐘，自9／21下午3點首播，首播將推出2集，之後每週三更新1集。