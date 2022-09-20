美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）的工作人員預計將於9月19日開始檢查在美上市中概股的審計底稿，整個過程需要8到10周，或在2022年12月初得出檢查結果。美國監管機構已選定阿里巴巴、網易、百度、京東以及百勝中國等作為首批接受審計底稿檢查的中概股公司。

第一財經報導，上述檢查的依據中美在8月底就中概股審計達成的協議，中國證監會將安排在美上市的中國公司及其會計師事務所將其審計底稿和其他資料從大陸轉移到香港，在9月中旬接受美方檢查。

美國2020年年底推出的「外國公司問責法」規定，在美上市的中概股如果連續三年未能提交美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）所要求的報告，美國證券交易委員會（SEC）有權將其從美國的交易所摘牌。迄今為止，已有超過160家中國公司被SEC認定未遵守美國的審計規則，其中包括中國互聯網巨頭阿里巴巴、京東和拼多多。

中國證監會8月底在公布的消息中指出，下一步中美雙方將根據合作協定對相關會計師事務所合作開展日常檢查與調查活動，並對合作效果作出客觀評估。如果後續合作可以滿足各自的監管需求，則有望解決中概股審計監管問題，從而避免自美被動退市。

在中美達成協議後，高盛認為，中概股退市的機率由3月的95％降至50％，若退市風險完全消除，或會帶動中概股的市盈率提高11％。

和合首創（香港）執行董事陳達表示，一個會計年度結束後，上市公司正常聘請會計師事務所進行年報審計。隨後，SEC在審計底稿的基礎上，採用與相關人員進行談話等方式，檢查審計底稿的內容。這是一種相對間接的審計方式，而不是直接針對公司的審計。