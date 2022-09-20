人民幣兌美元在岸價（CNY）20日下午收升48個基點（bp），高見7.0045元。

人民幣兌美元在岸價收報7.0131元，較上日下午4時30分收報7.0179元，升48bp或0.07％；較晚上11時30分最後成交價7.0048元，走弱83bp。

離岸價（CNH）一度升穿7元，高見6.9994元，截至下午4時45分，離岸價報7.019元，在岸價報7.0114元。

官方20日開出的中間價報6.9468元，較上日跌72bp或0.1％，繼續創逾兩年新低。

香港信報援引交易員指出，美國聯準會（bp）即將再度大幅升息，美債殖利率進一步攀升，短期美元強勢料繼續施壓人民幣。

另有交易員認為，本月貸款市場報價利率（LPR）如預期未下調，但市場預期穩增長政策還會發力，大陸經濟穩步復甦預期仍是人民幣企穩反彈的重要因素。中國人民銀行20公布維持LPR不變，一年期LPR為3.65％，5年期以上為4.3％。