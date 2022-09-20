台東18日發生芮氏規模6.8的主震，且花蓮和台東等地陸續傳出災情，導致部分居民家中的3C、家電用品也受到損害。

為協助花東地區受災民眾修復家園，台灣LG電子20日宣布，即日起至10月15日止，提供受災民眾大型家電安排到府服務檢修工資免費外，另享零件9折優惠。

經工程師現場判定因遭受地震災害損傷以至無法修復或不維修之家電，將提供LG官方線上商城專屬優惠序號，享全系列商品85折優惠。