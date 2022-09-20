「國民暨兒童運動中心」設置兒童專屬運動空間與課程，全家大小皆可一同運動。（中市運動局提供／潘虹恩台中傳真）

「全民愛健康 舞動照顧里」公益活動登場，多樣免費課程及檢測等你來體驗！台中市大理國民暨兒童運動中心將於24日下午2時至6時舉辦「全民愛健康 舞動照顧里」活動，邀請市民帶著家中幼兒前來，現場有相當豐富的活動項目，不但可以藉此培養良好運動習慣，也能了解自身健康狀況。

「全民愛健康 舞動照顧里」公益活動由大里國民暨兒童運動中心聯手台中市第四區兒童發展社區資源中心、台中市太平親子館及台體大聯新運動醫學中心合作舉辦，不但有幼兒體能闖關、基礎體能訓練、胸腰椎運動及肌筋放鬆等課程，也提供骨質密度檢測、身體組成分析、兒童發展篩檢諮詢、慣性離心訓練體驗及胸腰椎檢測等項目供民眾檢測，且項目統統免費。

台中市運動局長李昱叡表示，台中市長盧秀燕相當重視幼兒運動培養，率全國之先打造「國民暨兒童運動中心」，設置兒童專屬運動空間與課程，達到「運動扎根、運動健康、培育人才」三大目標，並且因應不同年齡孩子的身體發展給予相應運動指導。

李昱叡補充，盧秀燕積極打造「酷運動、酷城市」，新建許多室內外大型運動場域，清水、豐原、北屯國民暨兒童運動中心於今年陸續開工，接下來太平國民暨兒童運動中心也將開工，盼提供市民足夠的運動空間，滿足市民的運動需求。

大里國民暨兒童運動中心執行長郭瑞龍表示，自去年10月營運至今，已累積超過1萬人次兒童到訪，參與體驗課程、常態課程或活動限定課程。目前運動中心規畫游泳、兒童積木、籃球、韻律舞蹈、兒童體適能、羽球、MV舞蹈、匹克球、迷你足球、壁球、桌球、直排輪及迷你網球等多元豐富課程，歡迎市民帶全家一同加入運動的行列！