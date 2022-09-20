女子騎乘腳踏車摔傷。（翻攝照片／李京昇苗栗傳真）

雪霸國家公園管理處因應行政院山林開放政策，今年5月20日起試辦開放「大鹿林道東線」騎乘腳踏自行車1年，19日14時，卻有女遊客摔傷，造成左側肋骨骨折，保安警察第七總隊第五大隊，接獲通報後協助女子就醫，所幸並無大礙。

受傷的女遊客說，林道東線都是泥土石頭路，騎腳踏車有相當高難度，她已經非常小心了，還是不慎摔傷，摔傷當下一度無法呼吸，躺在地上許久才慢慢爬坐起來，走路覺得左側肋骨異常疼痛，才請同伴幫忙報警。

觀霧小隊員警與雪霸國家公園管理處觀霧管理站人員一同駕駛警用吉普車前往救助，約行駛40分鐘才到達受傷遊客所在位置，經檢查她左側肋骨3根骨折，所幸經過救治並無大礙。

保七總隊第五大隊呼籲，民眾騎自行車進入大鹿林道東線前，務必審慎評估風險及自身的能力，建議以越野登山車較為適宜，行前應備妥安全帽、補胎工具、燈具、防風雨外套、個人安全裝備及糧食等，以應不時之需。