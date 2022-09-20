棄誰保誰？有網路媒體今(20日)釋出最新民調，國民黨台北市長候選人蔣萬安支持度32.7%居冠，民進黨候選人陳時中26.3%，無黨籍候選人黃珊珊23.7%，比起先前其他民調，陳時中有從第三名超車的趨勢，PTT鄉民看了紛呼4字：「棄黃保蔣」、「棄時保3」、「棄陳保黃」、「蔣躺著贏」，不少人還是相信黃珊珊坐二望一之勢，而更多人則認為蔣萬安只要不出大包就穩上。

最新民調顯示，當被問及最近有人說絕對不能讓陳時中當選台北市長，如果是黃珊珊或蔣萬安當選都可以接受，您同不同意這個說法？有53.9%民眾表示同意，34.1%表示不同意；其中，非陳時中支持者有53.9%表示同意、34.1%表示不同意，非蔣萬安支持者中有25.2%表示同意、58.8%表示不同意。

PTT鄉民表示：「不想讓綠上，就集中投蔣萬安最保險」、「公子要謝謝扣扣加分」、「穩」、「還有26%死忠仔，超穩！」、「棄黃保蔣」、「第珊名XD」、「棄時保3」、「蔣本來就無懸念~33還是別想了」、「呵呵蔣只有33%喔，那陳時中穩上的了」、「支持陳時中=支持周玉蔻」、「騙人，黃珊珊哪有那麼低」、「黃珊珊應該坐二望一」、「clock還有26喔？」、「又在操作棄保啊」、「棄中保3」、「蔣躺著贏」。

還有人說「明明黃珊珊就是坐二搶一，棄陳保黃！」、「北市本來就藍軍本營，蔣沒出大包躺著上」、「校正回歸」、「時鐘至少保底30%，所以33應該出局了」、「這個時間點，阿中絕對不可能贏黃，再騙」、「又帥又沒什麼大醜聞，想不到萬安落選理由」、「克拉克每天加分，輕鬆當市長」、「就馬英九第二」、「時拿酒穩」、「棄黃保蔣，柯文哲成最大輸家」、「寧可蔣萬安也不要讓幹話陳時中選上」、「蔣市長好」。