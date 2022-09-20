桃園八德國民運動中心多功能球場天花板崩塌壓傷運動民眾，瑞助營造今回應表示，9月18日發生天花板塌落事件，公司在第一時間以統包廠商身分陪同市府單位前往視察，並全力配合專業鑑定單位的勘查作業，19日展開復原工作。但111年9月17日的燈箱加裝工程，是由運動中心營運團隊另行發包承攬，並非由瑞助營造施作，亦非原契約保固的範圍。

瑞助營造自 107 年取得桃園市政府八德國民運動中心等 3 棟大樓，統稱「北景雲計畫統包工程」以來，以嚴謹的施工管理與品質完成施作，本工程在110年初竣工，後續並通過驗收點交流程，交付給業主桃園市政府營運使用至今。

瑞助營造強調，查報載所指的111年9月17日的燈箱加裝工程，是由運動中心營運團隊另行發包承攬，並非由瑞助營造施作，亦非原契約保固的範圍。瑞助營造施作項目，與有心人士所指稱「剛整修好一天即倒塌」者，非屬同一事件，特此聲明， 請外界勿再混淆或為不實報導，瑞助營造將保留法律追訴權以維護商譽。

但瑞助營造也指出，虛心接受各界質疑，並願負起應負責任，絕不推諉，對於因此造成社會大眾的擔憂，瑞助營造深表抱歉，也同時向桃園市政府團隊及受傷民眾致上最深的歉意。