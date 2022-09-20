台灣連鎖暨加盟協會（TCFA）20日號召34家連鎖品牌聯合啟動今年度Chill Go疫期共創新生活促銷；TCFA理事長陳翔玢指出，期振興內需經濟，追求永續發展，協會預計為期三個月活動可帶動上百億元商機，有望較去年同期增長5-10％。

疫情、通膨影響產業發展，面對消費習慣改變，連鎖業積極數位轉型，以顧客為中心，線上線下串連，為擴大回饋消費者，TCFA自2020年即啟動舉辦「Chill Go疫期共創新生活」活動，原限定30家企業，每年均增長結盟企業，今年擴增至34個品牌，除了結盟造勢，並以登入官網抽百萬大獎等購物優惠吸客。

TCFA秘書長洪雅齡指出，以去年度來說32家品牌全台近萬家連鎖店，線上線下串連流量達千萬人次，今年活動官網特別設計「新生活養成計劃」，透過種樹的網路互動遊戲，讓民眾了解企業追求ESG，積極朝環保永續邁進，完成簽到即可獲得品牌優惠券。

此次30家連鎖企業、34品牌包括全家便利商店、TAKASHIMA高島、三商巧福、曼都、鞋全家福、摩斯漢堡、En Route昂路名鞋館、新東陽、麗嬰房、杏一醫療、TYREPLUS馳加、大學光學、金格KONIG、麥當勞、克萊亞、BAG TO YOU百達遊、Sharetea歇腳亭、MAMAK檔星馬料理、勝博殿、阿瘦皮鞋、檀島香港茶餐廳、鬍鬚張、Global Mall環球購物中心、必勝客、怡客咖啡、御奉、禮客 Outlet、天仁茗茶、Q Burger、頂呱呱、東京油組總本店、金石堂、肯德基、Traveler旅行者等，其中大成集團的檀島、高級時裝克萊亞等均是新入列品牌。 抽獎禮總價值近百萬，包含最新iPhone 14 Pro、Boss可攜式揚聲器以及高島沙發椅等多項大獎，還有免費咖啡、禮券、購物金等超級優惠。