歷經3年養成，日月潭首批「香氛引導師」正式授證!交通部觀光局日月潭國家風景區管理處長簡慶發今（20）日親自為5位通過正式訓練、考核的香氛引導師授證，並頒發服務名牌，宣布日月潭香氛引導師團隊正式成軍！

今日並發表日月潭Maqav手作香水2.0體驗活動，為部落香氛產業鏈的服務標準化機制，再添一處里程碑！

日管處於2018年開始透過交通部觀光局指導的原族民族地區觀光推動計畫執行部落香氛產業鏈計畫，跨域資源整合原民會、林務局、南投縣政府等資源，以Maqav為香氣主角，發展從林地管理、林下經濟、採收、處理、森林體驗行程、手作香水等一系列的體驗觀光產業鏈。

2019年推出的手作香水為最受歡迎的體驗活動，日管處為進一步提升服務品質，建立品牌機制，參考國外香氛引導師機制，邀請國際知名調香師陳炫良率領「炫日芬」專業香氛團隊，建構香氛引導師課程、研習手冊、考核標準等機制，遴選2019年起已實際從事香氛產業族人共計5位，進行為期二個月的專業研習課程與考核認證。

不僅如此，還首次與弘光科技大學妝品系合作，帶領學員進入專業實驗室體驗法式調香配方精準要求，認識香調配方撰寫與實作演練，及實際走訪林道認識馬告生態環境、布農馬告香料文化轉譯、接待服務禮儀多元學習。

日前聘請專家學者們進行課程驗收與認證考核，通過考核認證的5位香氛引導師，分別是方金玉瓶Nabus、田美玲Savi 、馬若涵Aping、松念竹Akuan、松念瑜Langui。

本年度新發表的「日月潭Maqav手作香水2.0體驗活動」，以六感沉浸體驗--眼耳鼻舌身意、色聲香味觸法，六感皆美的香水世界，敘述布農族人運用Maqav的文化精神，並將原3種配方更新為9種，逐步引領參加者調配出屬於自己的Maqav香水。

該活動將由布農族人田美玲Savi擔任服務窗口，與炫日芬(Hsuan Ri Fen)品牌及馬告香氛團隊，落實香水原料品質、控管與服務流程，共同推動部落香氛產業鏈。

Maqav手作香水2.0版體驗推廣價為899元/人次，香氛引導師與品牌在產業創生觀光永續精神下，將提撥部分盈餘投入Maqav生態維護與部落國小學童晚餐之用，即日起接受預約體驗預約。