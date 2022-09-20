由於大陸疫情反覆，加上高價原料庫存調節，食品大廠南僑（1702）持續處於營運調整期，南僑8月營收17.1億元，年增2.8％，也比7月增加6.6％，20日公告自結8月獲利1,726萬元，年減81.2％，也比7月再下滑32.7％，續創今年單月獲利次低，換算每股獲利0.07元。

不過法人看好，隨高價原料庫存清理告一段落，南僑成本壓力可望逐漸紓緩，搭配第四季為兩岸烘焙業的傳統旺季，南僑年底營運有望倒吃甘蔗。

今年上半年黃小玉、棕櫚油等食品原物料價格大漲，南僑面臨強大成本壓力，公司累積前八月自結稅後純益3.91億元，較去年同期大幅衰退43.1％，換算每股純益1.58元。

南僑集團總裁李勘文表示，高價原料庫存需要一點時間調整，沒那麼快，南僑8月營運仍然受到影響；另外，最近美元獨強，不論新台幣或人民幣貶值幅度都相當大，對於南僑兩岸原料進口也都形成不利因素。

南僑在上海A股掛牌的大陸子公司南僑食品集團（上海），今天也同步公布8月歸屬母公司淨利為人民幣248.83萬元（約新台幣1,115萬元），較去年同期大幅縮水91％。公司解釋，主要是成本仍處於高位，加上大陸部分區域疫情反覆，對公司利潤產生一定影響。

不過南僑補充表示，大陸疫情有逐步趨緩，上海南僑8月獲利較7月成長1.3倍，獲利有所改善。

展望後勢，李勘文認為大陸疫情如果能夠稍微緩和，對於第四季南僑的烘焙事業營運會比較好。另外黃小玉、棕櫚油等原料價格已經走跌，待高價庫存逐漸清理，在成本面也希望能夠稍微趨緩。