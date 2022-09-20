去吃火鍋竟吃出一肚子氣！一名媽媽日前帶著6個月大的嬰兒去吃麻辣鍋，被店家額外多收49元的「飲料吧」費用，讓這名媽媽氣得槓上店家，雖然最後店員妥協不加收費用，但這名怒火難消的媽媽還是上網發文公審店家，最後引來上千網友關注，痛罵「得了便宜還賣乖」。

原PO在臉書社團《爆怨公社》發文表示，日前帶了兩個只有6個月大的嬰兒到麻辣火鍋店用餐，店員表示，100公分內的孩子要收飲料吧費用49元，但原PO回應，年幼的孩子都還在喝奶，根本用不到店裡面的飲料、食材，反嗆：「這麼小也只喝奶跟水，你們有提供副食品或奶嗎？」認為孩子只是等爸媽吃完飯就要收費，實在太不合理。

這名媽媽喋喋不休地表達自己的不滿，讓店員最後選擇息事寧人，放棄收費。不過事件卻沒有因此落幕，媽媽特地寫了一篇落落長的文章在網路上抱怨，認為如果店家收費的名義是「清潔費」，那她還尚可接受，但「飲料吧」的費用是針對大人收費，她無法理解為何嬰兒也要付費，還說「店員鄙視的臉搞得好像我很無理似的」。

貼文曝光後，許多網友無法認同這名媽媽，紛紛留言撻伐，「人家白紙黑字寫在那裡，不是憑空要妳多付費，而妳也進去消費了，表示妳同意了不是嗎？」、「要使用空間本來就要低消啊，假設有20個嬰兒都抱進來，請問要怎麼做生意？」、「都不跟妳收費了，還要公審真的太過分」、「規定就這樣，可以不要吃啊」、「得了便宜還賣乖」。

不過也有人認同原PO的想法，留言聲援，「這麼小的孩子根本不會喝這些飲料，真的覺得是硬要賺」、「希望多些嬰兒友善餐廳」、「通常一般嬰兒是不用錢的，更何況是只能喝奶水的嬰兒」。