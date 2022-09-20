單親白姓爸爸罹癌往生，留下一對小兄妹失去依靠，已經半個月沒洗澡，議員賴清美前往關懷。（賴清美提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣和美鎮白姓單親爸爸，19日淋巴癌往生，留下一對小六和小四兒女，兩兄妹和爸爸一直相依為命，爸爸生病後，生活失序，沒錢繳水電，被斷水、斷電，兄妹半個月沒洗澡、喪葬費也沒著落，消息曝光各界愛心翻湧，彰化縣政府也公布捐款帳戶。

議員賴清美表示，接到里民通報白姓鄉民癌症病逝的消息，前往關懷，才發現這起讓人心痛的處境，白姓小兄妹和爸爸相依為命，但原本開怪手打零工的爸爸罹癌後，家庭經濟成大問題，學校得知白家被斷電，發起捐款，協助代繳電費，但沒想到半個月前，連水費也沒繳，也被斷水了。

據了解，這位白姓爸爸42歲，去年離婚後，前妻把和前任生的孩子一起帶走，白男往生，家屬連絡前妻，前妻拒絕扶養這對兒女。白家親友支持也很薄弱，白男大哥沒結婚，身體病弱，需打胰島素、二哥已離婚，不住當地，生活也不好過。

小兄妹生活在悲慘世界，激起各界愛心，紛紛要求捐款，並想到，數月前和美鎮葉家3兄弟在老舊三合院，三餐不繼餓到呈彌留狀態。老大還因敗血症引發多重器官衰竭離世。呼籲人人都要多關心鄰里。

社會處表示，白男近期病況惡化，已主動提出申請並已核列低收入戶，協助醫療及健保等補助，19日病逝，白男因受疫情影響，導致收入中斷，家中經濟陷入困境，遭停水停電部分已由社工連結資源提供急難救助金予以協助。

社會處表示，縣長王惠美得知白男病逝，即派員關懷，將協助白男喪葬事宜、未成年子女的後續監護和生活照顧，協助穩定家庭生活，捐款可至彰化縣社會救助金專戶，在備註欄註明「指捐和美小兄妹」。

彰化縣政府社會處表示，彰化縣社會救助金專戶匯款方式：

戶名：彰化縣社會救助金專戶。

受款行：臺灣銀行彰化分行(代號0040163)。

帳號： 933727-016-00208 (14碼)

請於備註欄註明：「指捐和美小兄妹」

匯款後請您將匯款收據傳真至04-7285856或電知社會工作及救助科04-7532227楊社工師並註明需開立捐款收據的抬頭人、連絡電話及住址，以便將開立的捐款收據寄給您。