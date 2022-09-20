警方今再啟動第三波掃蕩行動，在雙北地區將剩下的在逃共犯拘提到案，共5人，並起出大麻煙彈、手機等證物。（警方提供／李奇叡新北傳真）

新北市板橋區當鋪與八里區計程車行6月借貸同一計程車司機，雙方搶著扣車引發糾紛，車行負責人張姓主嫌在當月29日號召旗下司機及幫眾，前往板橋區當鋪開槍、砸店示威後逃逸，當鋪1名李姓男子腹部、手臂被擊中受傷，張嫌以及林姓槍手後續各自投案，警方鍥而不捨追查，展開3波掃蕩行動，拘提張嫌在內33人到案，其中張嫌及共犯等7人遭法院裁定羈押。

案發後刑大及海山分局成立專案小組，啟動快打2.0PLUS「檢警專案平台」機制，由新北地檢署檢察官黃冠傑指揮偵辦，調閱監視器畫面後發現涉案人車達13車32人，便在6月30日啟動第一波掃蕩行動，查緝18人到案，包含開槍反擊的潘姓當鋪員工，查扣改造手槍2把、彈匣2個、子彈5顆、球棒5支、智慧型手機14支等證物。

警方7月19日再啟動第二波掃蕩行動，查緝10人到案，查扣智慧型手機10支、模擬手槍1支、CO2鋼瓶4瓶、鋼珠1袋等證物，這兩波檢肅行動聲押主嫌、共犯等7人，全數均獲法院裁定收押禁見。

警方今再啟動第三波掃蕩行動，在雙北地區將剩下的在逃共犯拘提到案，共5人，並起出大麻煙彈、手機等證物，訊後依違反組織犯罪防制條例、妨害秩序及毀損罪嫌移送法辦，其中32歲謝嫌及44歲劉嫌在6月29日均有糾眾到場砸店，不排除為四海幫海鯨堂主要幹部。

警方表示，3波掃蕩行動共檢肅主嫌四海幫海鯨堂張男及相關成員33人到案，雖並非全為四海幫海鯨堂成員，但不少共犯有幫派背景。

海山分局表示，面對街頭暴力等重大社會治安案件，第一時間除出動快打警力到場壓制，並與刑大配合啟動「快打2.0PLUS檢警專案平台」機制，由新北檢警聯手掃蕩，而若背後有黑道幫派涉入，警方也會將向上溯源追查幕後主謀，提報治平專案以組織犯罪防制條例偵辦，並針對幫派堂口據點運用「第三方警政」策略，斷絕賴以生存之各項金流，瓦解危害治安幫派組合。

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