彰化縣邁向長壽大縣，縣內百歲人瑞已經高達266人，重陽節將至，彰化縣政府20日舉辦「高齡同學會」，縣長王惠美和長青同學們再相聚。（吳敏菁攝）

彰化縣邁向長壽大縣，縣內百歲人瑞已經高達266人，重陽節將至，彰化縣政府20日舉辦「高齡同學會」，縣長王惠美和長青同學們再相聚。（吳敏菁攝）

彰化縣邁向長壽大縣，縣內百歲人瑞已經高達266人，重陽節將至，彰化縣政府20日舉辦「高齡同學會」，「老同學」們再度齊聚一堂，分享長壽祕笈，縣長王惠美表示，科技醫療進步，「呷百二」已不是夢，推行老人福利措施是縣政努力的目標。

重陽節將至，彰化縣政府舉辦高齡同學會，指出彰化縣65歲以上老年人口逾22萬人，已占全縣人口17.7％，參與的27位百歲人瑞中，有12位曾參與過的百歲人瑞及家屬，再次報名參加，稱讚在活動中可以相約共同出席活動，就像同學會一樣，知名藝人黃西田演唱老歌揭開序幕。

同學們也分享養生祕笈，107歲的錢金治表示，平時身體就很好，只有在去年腳稍微沒力氣，健康之道就是保持歡喜的心情，維持正常的生活。107歲的許吳柳說，定時定量、早睡早起、心情愉快。

彰化縣長王惠美表示，現代科技、醫療進步，「呷百二」已不是夢，長壽更要活得健康快樂有尊嚴，縣府持續努力的目標，推行老人福利措施，如敬老眼鏡、長青學苑、獨居老人關懷訪視、緊急救援系統、假牙補助，還有防走失神器的守護BBCall、建置不老健身房、綜合長照社福大樓等。

王惠美表示，重陽禮金一般戶發1000元，弱勢族群持續發放重陽369禮金，100歲以上人瑞每人可領1萬元。另外，布建關懷據點，朝向一村里一關懷據點，全縣589個村里已有318個關懷據點，希望長輩在地安養，得到最好照顧。

此外，為鼓勵長者走出戶外，彰化縣「長青幸福卡」－攜手統聯、國光客運，今年8月1日起新增8條路線，長輩可以藉此南北玩透透，也可以用長青幸福卡搭縣內公車悠遊彰化特色景點，讓心情更加愉快。