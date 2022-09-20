韓國女團BLACKPINK成員Jennie從出道至今人氣高居不下，她的緋聞史也相當精采，從EXO的Kai、師兄BIGBANG的GD到近期被駭客曝光的防彈少年團V，但雙方經紀公司都未證實；豈料，最近駭客又被2人粉絲不肯信「VJ戀」惹惱，再度流出多張親密照，其中還有Jennie全裸泡澡的樣子，讓網友傻眼痛罵「這已經犯法，快點把他抓起來」。

所謂人紅是非多，來自韓國兩大天團BLACKPINK、防彈少年團的Jennie和V（金泰亨）交往傳聞越傳越烈，從被爆出同遊濟州島後，又被駭客不斷曝光2人親密照，其中有Jennie被一名和V長得極相似的男子親吻額頭、站在大佛前祈福的可愛模樣。

駭客再曝光Jennie全裸泡澡照，引起全網痛罵。(圖/ 摘自微博)

不過，大多數粉絲看到照片後，都不接受也不相信是Jennie和V，質疑這些照片是P圖，但他們的說法卻惹惱駭客，讓他直接嗆粉絲們會再爆出其他照片證明；沒想到今（20日）駭客竟然公開Jennie全裸在浴缸裡泡澡的照片，還諷刺地說，「Jennie和V的情侶照都曝光你們還是不信，現在已經太晚了，這是Jennie在浴缸泡澡」，駭客試圖證明自己每張照片都是貨真價實。

而駭客此舉讓全網炸鍋，連不是Jennie粉絲的人都替她抱不平，「不就是談戀愛嗎？有必要這樣探人隱私？」、「Jennie是女生，你這樣太噁心變態了」、「就算不喜歡Jennie，但看到駭客這樣還是很生氣」。

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