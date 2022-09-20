2017至2021年，全球醫療保健支出每年持續以4.1％的速率成長，攀升的醫療支出，意味著大眾對藥物、醫療服務、醫療器材的需求增加。投信法人指出，醫療支出無論景氣好壞都屬於必要支出，不太因此受影響，這正是醫療保健產業的特殊優勢，深具防禦性，在目前大幅震盪的市場中，最適合納入資產配置，降低波動度。

台新醫療保健新趨勢基金經理人黃俊晏表示，就生技的子產業分析，基因定序成本下降，診斷商機湧現，研究機構BIS Research指出，基因檢測成本在過去20年已下降10萬倍，2020年全球檢測市場規模約1.3兆美元，預估至2030年會提升至3.5兆美元，規模翻倍；在醫療資訊系統整合日益盛行下，為數據醫療帶來龐大商機，根據Emergen Research分析，預計到2027年「全球健康大數據市場」價值達780.3億美元。此外，數據醫療也是Google、Apple等科技公司的下一個計畫進軍的戰場。

富蘭克林華美生技基金經理人劉翠玲表示，醫療保健產業中醫療通路與服務、製藥等防禦性領域，有望再次吸引資金進駐；生技族群持續受惠臨床數據成功解盲、藥證獲批與併購等相關題材，持續展現其創新趨勢與剛性需求特性，後續仍可期待。