第一銀行信用卡響應悠遊國旅補助，推出一系列國內旅遊刷卡好康，7～8月整體簽帳金額較去年同期成長逾2成。一銀下半年搶搭海外商機，首推出國必備神卡「一銀桃園卡」，海外旅遊、商務行程，或在海外網站訂房及購物，刷一銀桃園卡外幣消費最高享5％回饋。

第一銀行攜手中華、長榮、星宇等各大航空，以及雄獅、可樂與易遊網等知名旅行社、訂房網，舉辦「Fun心去旅行」活動，每月最高享3,500元回饋。

使用一銀桃園卡悠遊卡或一卡通功能搭乘桃園機場捷運，可享票價8折優惠。自行開車到機場的卡友也免煩腦，刷卡支付全額國際機票或80％以上旅行社團費，享最多20天機場週邊免費停車服務，更可享「3,000萬元搭乘公共運輸工具期間旅行平安保險」及長達30天「1,000萬元海外全程旅行平安保險」，為卡友省荷包並給予最全面的保障。

第一銀行表示，現在申辦桃園卡更可獨享紅利桃子註冊加碼禮，即日起至10月15日止，成為桃園市市民卡聯名卡之新卡友，並在10月31日前於紅利桃子點數平台註冊成功者，可獲得註冊加碼禮100點紅利桃子點數，1點折抵1元，可在桃園地區4,000家商店消費折抵。

此外，沿著機捷逛三井OUTLET、華泰名品城、環球購物中心、宏匯廣場等，刷一銀桃園卡最高享6％刷卡金回饋，買好買滿再回家，一銀讓卡友賺回饋FUN心玩，提供有溫度的用卡體驗。