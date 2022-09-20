苗栗拱天宮白沙屯媽祖17日前往高雄鳳山，舉行為期3天的首次鳳山遶境，一名參與遶境的人妻，卻在眾多信眾中看見老公帶著小三出現，沒想到自己遭到背叛，當場就向丈夫提離婚，也不禁感嘆「或許是媽祖婆的安排」。

一名人妻在臉書社團「匿名2公社」發文表示，日前去鳳山參加媽祖遶境，現場直擊老公帶著別的女人，自己先是打電話試探老公，老公還說是跟某友人一起來，但她打給該名友人求證，對方根本沒來參加遶境。

「或許是媽祖要我看到現實的一面，這現實的一面卻是很不堪的事」，人妻最後鼓起勇氣，走向鑽神轎隊伍中的老公及小三，直接攤牌「我們離婚吧，孩子是我的命，我只要孩子和監護權，如果你不同意，我會不惜打官司搶孩子」，說完後就轉頭離開。

不少網友紛紛留言為她打氣，「媽祖要救妳，才讓妳看到」、「媽祖疼妳，妳很勇敢，很棒」、「謝謝媽祖，讓妳看清一切。預祝未來的妳會過的更好」、「把時間拉長，你會慶幸做了這個決定」、「你很棒，為了孩子堅持下去吧」。