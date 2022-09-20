有著「最美麗歐巴桑」之稱的陳美鳳，縱橫演藝圈40多年，出演不少經典影視作品，身材保持的非常好，今年在金曲紅毯上當眾脫衣，大方秀出火辣身材，是紅毯上的一大亮點，許多人紛紛稱讚腰束奶澎。近日她分享私下生活照，透露自己也是騎Ubike移動，吸引許多網友留言。

日前陳美鳳在社群平台上分享日常生活，她透露從小巨蛋移動到仁愛圓環，再移動到信義區，之後慢慢走路到餐廳，路上花費時間大概一個多小時，開心直呼：「晚上我可以多吃一點啦」。她也曬出騎車模樣，只見陳美鳳穿著白色長袖上衣和刷白牛仔褲，加上白色棒球帽，打扮相當隨性，側面照仍能看出豐滿上圍，她特地停下來與台北101合照，周圍有路人看著地標，似乎都沒發現陳美鳳就在旁邊。

她在留言區送上騎腳踏車的影片，並詢問網友「不過騎腳踏車可以不戴口罩嗎？有點悶真想拿下來，又不敢！」畫面中陳美鳳悠閒地騎車，不忘對鏡頭點頭打招呼，燦笑模樣融化粉絲的心。

影像曝光後，1.4萬網友湧入按讚，不少網友留言：「難怪美鳳姊姊身材一直保持這麼好」、「好健康～假日愜意運動」、「身材好，又美麗」、「水喔！台北最美的風景」，主持人小禎幽默調侃「像鳳姐這樣騎unbike低調巡田水的不多了」，演員方馨則鼓勵「多吃點」，陳美鳳大方邀約「賀~下次一起吃」名嘴狄志為代入粉絲想法「如果在路上巧遇鳳姊的人應該會很驚訝」，陳美鳳則回「載口罩很0K」，言下之意似乎是沒有被認出。