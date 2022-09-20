百事可樂公司(PEP.O)表示，因為俄國入侵烏克蘭，為了表達抵制，將停止在俄羅斯生產百事可樂、7喜(7UP) 和激浪(Mountain Dew)三種軟飲料的生產。百事可樂曾經是前蘇聯時期，唯一可在蘇聯銷售的西方飲料，並且有好幾種專為蘇聯提供的特別產品。

路透社報導，百事公司稱，它們已停止提供俄羅斯包括百事可樂、華年達(Mirinda)、7Up 和激浪的飲料原液，當所有原液在俄羅斯已用盡後，生產也就宣告結束。

路透社走訪莫斯科及其他地區的數十家超市、零售商和健身房後，發現俄羅斯境內工廠的百事可樂的生產日期是在7 月和 8 月，還看不出來生產是否停止。

俄國的消費者也沒有感受到喝不到汽水這件事，莫斯科的一家健身房老闆說，他最近才在8 月中旬，向百事可樂下了訂單。

2021 年，俄羅斯是百事可樂的第三大市場，僅次於美國和墨西哥。能否懲罰俄羅斯，對該公司是個難題。百事可樂表示將繼續在俄羅斯銷售牛奶、嬰兒食品和其他日常必需品。