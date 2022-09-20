高揚凱（左）承諾，當選一定為在地居民行的權益嚴格把關。（高揚凱競辦提供／游念育台北傳真）

高揚凱指出，鄉親生活上的任何事，他都當成重要的事來處理。（高揚凱競辦提供／游念育台北傳真）

台北市大安、文山區市議員參選人高揚凱，力爭捷運環狀線南環段的施工進度，為地方鄉親「行的權利」請命，期待早日擺脫交通黑暗期，迎接木柵地區居民期待已久的捷運環狀線；針對民眾關心的公園管理問題，高揚凱也聽到了，立即替鄉親發聲爭取改善。

文山區居民引頸企盼的捷運環狀線南環段，起始自動物園站起，行經政大校門前、經指南路、秀明路、木柵路後，穿越景美溪至新店大坪林站，全長約5.73公里。高揚凱建請捷運局實施工程時，除了考量施作工法與工程進度外，應兼顧市容美化與搭乘便利性。

高揚凱指出，考量木柵一帶居民長者比例高，各車站無障礙空間應妥善規畫；捷運軌道路線應盡可能保留直線路線，避免重蹈松山機場周圍站點因路線多彎，造成列車加減速頻繁晃動的問題，憑藉工程建設相關背景，高揚凱當選一定為在地居民行的權益嚴格把關。

至於公園管理問題，高揚凱表示，大安及文山區絕對稱得上台北市的後花園，大安區有「城市之肺」的大安森林公園，兩區共計超過150處公園與綠地更是台北市之冠。

高揚凱指出，可惜多處公園缺乏管理，雜草重生；部分地點偏僻的公園或預定地，因為疏於管理、未積極養護，導致雜草蔓長，甚至有民眾舉報見到蛇鼠出沒，造成居民人心惶惶，使用率降低，失去設置公園美意。

高揚凱反映民意劍及履及，即刻通報管理單位盼儘快改善，他承諾將落實社區志工服務隊構想並與里長配合，及時回報各地公園綠地現況，監督市府權責單位，落實花草樹木的定期養護，讓大小朋友在公園可以放心散步、遊憩。

高揚凱指出，鄉親生活上的任何事，他都當成重要的事來處理；他說，「因為這裡就是揚凱的家、也是我成長的地方，一草一木，都充滿回憶與感情。」期盼大安、文山的鄉親朋友給高揚凱一個為大家服務的機會，讓大安更好、文山起飛。