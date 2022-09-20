今年7、8月期統一發票即將在25日開獎，根據財政部的資料顯示，5、6月期的發票1000萬特別獎中獎號碼「46438476」，中獎張數13張，其中有5張還未領，在台北市中山區全家直學店僅花15元買巧克力捲，就幸運中大獎的幸運兒，尚未兌領。

財政部資料顯示，台北市有2張未領，除了到全家直學店購物的幸運兒之外，還有在中山區台北農產第二果菜批發市場，停車費75元，也尚未兌領。

桃園市有一張，在桃園市桃園區東東保齡球館球局費和租用費，消費共計690元。台中市有一張，是在台中市北屯區7-ELEVEN中台禾豐門市購買94元的鮮食、飲品的幸運兒。

彰化縣也有一張，同樣是在7-ELEVEN消費，在彰化縣社頭鄉舊舍門市購買共30元的熱食自助區商品。

200萬元特獎中獎號碼「54769852」，共計有12張中獎，僅剩下1張尚未兌領，為台北市信義區蝦皮購物購買物品，花費799元。

財政部表示，5、6月期發票兌領時間到11月7日止，尚未兌領民眾趕快兌領，避免跟財神爺錯過。