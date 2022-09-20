台南市佳里區公所與佳里商圈今天還特募來1隻祈福米龜，擺放在佳里購物嘉年華宣傳會會場上。（張毓翎攝）

台南市佳里購物嘉年華24、25日將在佳里區忠孝路段封街舉辦2天，佳里商圈配合台南購物節推出「商圈好康送 振興快樂GO」活動，即日起至25日，凡至貼有本活動貼紙的店家單筆消費100元以上，即有機會獲得近10萬元機車，或是刮中15吋筆電。

佳里購物嘉年華即將在本周末登場，活動結合在地青農市集，搭配包含觀光工廠、台南金鑽百家好店、百家好店、伴手禮協會等優質商品，以復甦商圈店家經濟為目標，另有DIY活動，佳里區公所20日舉辦宣傳會，市長黃偉哲親自出席，與市議員方一峰、蔡秋蘭、陳昆和、蔡蘇秋金等人一同促銷推廣。

黃偉哲說，自他上任第1年，佳里購物嘉年華就開始辦了，迄今都沒中斷，疫情趨緩後，該怎麼促進商業發展，使更多人願意來這裡消費，需要市府和商圈共同努力，今年佳里購物嘉年華還辦理抽獎刺激消費，他會跟市府經發局盤點，看能不能撥經費加碼獎品，讓民眾能買得高興，也能抽獎抽得開心。

本著「取之社會、用於社會」精神，佳里區公所與佳里商圈還特別募來1隻祈福米龜，擺放在會場上，讓大家書寫祈福卡，期盼疫情早日退散、經濟早日復甦，台灣國泰民安、風調雨順；佳里區長朱雅宏表示，會後也將米龜上500包白米捐助弱勢團體。