雲林縣崙背鄉一個儲蓄互助社傳出遭女辦事員疑似挪用互助金3000多萬元，社員連日到互助社前等候想領錢。一名社員表示，互助社只把女職員停職，他存了100多萬元，很擔心領不回來，雲林縣調查站也接獲檢舉，正在釐清案情。

據了解，該儲蓄互助社有500多名社員，以退職公教人員、農民為主，存款利率較銀行高。任職10多年的女辦事員已頗受信任，不少人把儲蓄簿交給她保管，幾百元、幾千元存入，至今才知無儲蓄紀錄。

據了解，「女辦事員挪用儲蓄金」消息傳出是因有社員存入50多萬元，對帳單卻只有8000元。

社員表示，本月中秋節前夕傳出女辦事員疑似挪用竊取社員儲蓄金3000多萬元，她後來停職沒上班，大家都很擔心她捲款跑路，互助社目前未對她求償，消息傳開後，社員每日守在互助社想領回辛苦錢。

社員之一的廖男表示，全家共10人加入該儲蓄互助社，存款約100多萬。康姓老婦表示，16年來陸續存42萬元，都是打農工賺的血汗錢，互助會的理監事幹部說一定會處理，她信不過而且很擔心。

多名受害人這幾天紛紛向警方、調查站報案，至於多少人受害、金額多少、是否挪用都在釐清中。