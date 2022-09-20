金鐘獎視后王琄首次執導的《四姊妹》佳評不斷。（故事工廠提供）

由金鐘獎視后王琄首次執導的故事工廠療癒劇場《四姊妹》，在台北首演後爆好評，不少觀眾感動哽咽回應，「覺得特別有感觸」、「很有溫度」、「因為我們姊妹，讓我覺得不像孤兒」。導演王琄希望大家看完離開都能帶著「禮物」回去，想傳達：「誰都是帶著傷繼續生活下去，對生活充滿了希望，因為不孤單，所以不害怕。」

該劇也釋出3分鐘最新影片，由飾演大姊女兒的温貞菱帶出媽媽為首的一家四姊妹，在颱風夜晚回到老家改建的民宿，從互相鬥嘴到衝突不斷，丁寧酸溜溜地口吻問，「從小到大花爸媽錢最多的，難道現在也要分一樣嗎？」和阿嬌（謝汶錡）無情互罵，蔡燦得與鄭家榆／范瑞君（共飾一角）則面臨自我選擇而心痛不已，姊妹多年心結就在這晚一觸即發，接著鄭家榆透露深埋在心中的痛苦傷疤，温貞菱面對世代衝突，多場高潮戲碼讓觀眾看濕眼眶。

首次執導面對高壓的台北首演後，王琄反倒回歸日常生活，「結束後立刻投入畫畫，給生活節奏恢復正常的運動、散步以及教書。也聽聽朋友的意見回饋，把自己的創作理念細節跟朋友分享。」她透露從藝人朋友獲得正向反饋，「他們說很意外地好看，還有與一般人指的姊妹不一樣，有心意、有感動。」執導《四姊妹》對她來說也是送給自己一份大禮，「擴張了自己的舒適區，完成了一件困難的事情，開拓自己的視野。」

王琄感性地說：「《四姊妹》上半場熱鬧、下半場舒緩；上半場如熱鬧滾滾的開水、下半場則如烹煮完成的一碗茶，讓台上與台下對飲，演員與觀眾對飲角色，與觀眾的童年投射對飲，奉茶給你向每一個你致上深深愛意。」這是她執導《四姊妹》時對整齣戲節奏安排的概念。

王琄也透露選角過程不太容易，反倒是先確定年輕演員，「我最早決定的是温温（温貞菱），在《不想一個人》當過她的老師、上過表演課，我那時就覺得這個女生很有趣，很喜歡用表演去嚇人家。」接下來是飾演外送員的蕭東意，因為他拍的「匿名者」系列影片而受到王琄注意。最重要的四姊妹選角，她找來阿嬌（謝汶錡）飾演大姊，「她看起來脆弱、纖細，但在台上她就是超級大母雞，很會照顧別人，就是大姊。」

而二姊則邀請丁寧詮釋，王琄坦言「是求來的」，「我本來就喜歡丁寧，覺得這個演員很棒，她講到她在家裡面當二姊的傷心，我心想：『對，我就是要這個！』外表看起來很強悍，但好需要被公平對待的渴望就會跑出來。」蔡燦得則是在《再見，忠貞二村》飾演過王琄的女兒，這回在《四姊妹》飾演小妹，演出不一樣的質地讓王琄讚譽有加，卻也成為王琄的挑戰，「因為她經驗太多，甚至演藝工作上是我的前輩，變成是我要磨練她，要耐著性子陪她深挖、探究，我很感謝她願意開放及信任我，覺得很感動！」

由鄭家榆與范瑞君共飾ㄧ角的三姊則是王琄最困難的選角過程，「覺得家榆好脆弱又好堅強，非常像老三的個性，感覺風一吹好像要垮掉，但最後她是家裡最堅強的。瑞君就是聰明又好的演員，她在台上比較有張力，但我希望老三角色要在收斂一點，想把那個能量的稜角收圓一點，反而是家榆是要往前推一點，她比較像是小精靈的跳躍，瑞君反而像是火炬，一下子火很大，希望火不要太過耀眼。」稱這次能找來兩人共演，「是老天爺的禮物」。

「現在她們就像姐妹了，花了很長一段時間要把這些人兜在一起，我是頭髮都白了！」王琄回憶《四姊妹》最大挑戰是，「這次每個人都要一直活在台上，這很考驗體力、專注力、意志力，很謝謝她們在台上一直hold住自己。」故事工廠療癒劇場《四姊妹》10月起將在臺中國家歌劇院、高雄衛武營、臺南文化中心與臺北藝術表演中心演出，購票請洽TixFun售票系統、與全台7-11。