疫苗採購爭議焦點人物將碰頭！慈濟慈善事業基金會執行長顏博文日前透露，先前採購BNT疫苗時，有政界、工商業界等大老勸他「買不到的，不要浪費力氣」，引發爭議。今有消息指出，總統蔡英文規劃明(21日)赴花蓮出席921國家防災日活動後，將與慈濟上人證嚴法師會晤，而顏博文預計也會在場陪同。由於上述疫苗採購爭議尚未完全釐清，預計三人同場會面將成為各界關注焦點。

去年慈濟基金會與民間企業共同捐贈1500萬劑BNT疫苗，慈濟慈善事業基金會執行長顏博文日前爆料當時秘辛，稱當時有來自政界、工商業界等大老勸「別浪費力氣」，引發輿論熱議，藍營則再度重砲抨擊蔡政府「擋疫苗」行徑草菅人命。但慈濟基金會日前則澄清，勿作泛政治化聯想。行政院方也發出5點聲明強調，包含相關EUA規定、採購情況等，專案小組夜以繼日、密集開會排除萬難，實無政府官員加以阻擋之事。

根據《ETtoday新聞雲》報導，傳有花蓮地方人士透露，總統蔡英文規劃明(21日)赴花蓮出席921國家防災日活動，慈濟基金會方就是由顏博文負責帶隊參與。據悉慈濟在該活動中所扮演的角色，就是在未來發生重大災難事件時，由他們主責建立收容所與避難中心。

而該花蓮地方人士進一步透露，總統蔡英文規劃在活動結束之後，預計將與慈濟上人證嚴法師會晤，而執行長顏博文預計也會在場陪同。總統蔡英文2021年12月20日曾赴花蓮拜會證嚴法師，當時她感謝慈濟在台灣疫苗最困難的時候，與民間企業一起捐贈BNT疫苗，對穩定民心非常重要。