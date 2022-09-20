擁有146萬粉絲的大陸網紅施子怡，自稱是北京電影學院（北電）大一生，她日前發長文指控北電導演趙韋弦的藝考老師、影路站台校長杜英哲長年性騷、誘姦女學生，受害者高達百位，痛批：「他的所作所為，可能是國內教育界性質最嚴重、持續時間最長、被害人數最多、被害人平均年齡最小的一場性剝削。」

施子怡19日在微博發長文揭發杜英哲，譴責對方15年之間對百位女藝考生性騷，「強吻、摟抱、撫摸都是常有的事」，若受害者不敢反抗，就會威逼利誘發生關係，「其中有一個03年的小女孩，17歲在機構被誘騙後懷孕，輟學，18歲那年生下了杜英哲的孩子。」

施子怡發長文揭發趙韋弦、杜英哲。（圖／微博＠杜英哲）

施子怡回憶2019年曾上過杜英哲的課程，當時婉拒對方提供的免費泰國寫作夏令營，後來打聽之下，才知道杜英哲故意讓女同學單獨在異國，以便伸出魔爪；施子怡更直言：「最後杜英哲直接提出讓我和他發生性行為，我拒絕。」

施子怡雖然因態度強硬未受害，但得長時間遭受言語pua和騷擾，不過其他女同學的遭遇更慘，中戲Y同學指出，她去了泰國營，被杜英哲以挑面試衣的理由試圖摸胸，還載她回家，「一進門他便脫掉衣服褲子，只剩一條內褲，眼前站著這樣一個肥頭大耳、膀大腰圓的無衣男，我內心作嘔了無數次」，後來她趁機跑到門口開溜，才沒有被得逞。

施子怡寒心地表示：「我目前了解到的最早的受害人可以追溯到07文學系。他甚至私下和我炫耀睡過上百名學生，『我就是電影界的教父』。」

為何15年來都沒有受害者敢發聲？施子怡點出最重要的主因：「杜英哲利用了我們小女孩的恐懼。我們孤身一人，來北京租房、參加藝考集訓，迷茫而焦慮。他會誘惑暗示我們，跟他發生關係，可以讓我們考上好的大學，可以讓我們被影視圈認可，可以讓我們出人頭地、實現夢想。我們遇到他時，大多只有17歲，對影視除了夢想和熱愛一無所有，杜英哲反復吹噓自己在影視圈隻手遮天、無所不能，我們哪裡敢反抗他？」

杜英哲面對指控，19日在互聯網發文回應：「我在藝考中的教學方法的確很有爭議，但也很有效果，因為天真單純的考生在藝考中是沒辦法競爭過接觸過成年人世界的考生的。」他不明白爆料女同學們的動機，但願意拿事實「對線」，並稱受害者之一已報警，「是針對文章作者道聽塗說的虛假描述。」

杜英哲回應爆料。（圖／微博＠施子怡）

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