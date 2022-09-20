美國總統拜登第4度公開表明美國在中國武力犯台時將派兵協防台灣，相關內容陸續在美台學術界引起強烈反應，多位專家受訪時表示，拜登此舉恐在美國對台政策上製造「戰略混亂」，並為中國提供在台海挑起危機的藉口。

《德國之聲》報導說，拜登在日前接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）《60分鐘》 節目訪問時，再次重申若中國對台灣發動「前所未有」的攻擊，美國將會派軍協防台灣。這是拜登上任後，第4次在公開表示美國會軍事介入台海衝突。雖然白宮隨後向《60分鐘》重申「美國對台政策未變」，亦即對武力保衛台灣保持「戰略模糊」，但部分專家卻認為，拜登上任後多次針對台灣議題的公開發言與美國現行政策不同調，已為美國對台立場造成「戰略混亂」(Strategic Confusion）。

國立政治大學亞太研究國際博士學程助理教授南樂（Lev Nachman）受訪時，便以「戰略混亂」來形容拜登有關出兵防衛台灣的說法。他說：白宮在對台議題上，奉行一種原則，而拜登卻以另一種說法來形容美國對台政策。因此當美國採取行動時，最終結果可能與拜登所想的不一樣。

他補充道，「拜登提到美國派兵協防台灣的前提，是『前所未有的攻擊』還是『無端的攻擊』？美國若在中國無端攻擊台灣時提供援助，這種作法實際上仍是戰略模糊，所以不能被視為美國在對台政策上的突破。拜登若要在受訪時亮出美國在對台議題的底線，那他在訪問中的用詞並未表明美國的底線為何。」

台灣東吳大學政治系助理教授陳方隅則表示，拜登這次的說法再次顯示美國對台政策是「越來越不模糊」，反而是「越來越策略性」。他說：「這是必要的調整，因為中國在對台議題上，並沒有在跟你模糊。拜登與其團隊的戲碼演到第4次時，就代表拜登心中已有定見，這次的談話可以解讀成拜登畫了紅線。」

美國華府智庫戰略與國際研究中心(CSIS) 中國實力項目研究員賀博然 (Brian Hart）在推特上發文指出，拜登似乎試圖在美國對台政策上，轉向「戰略模糊＋」，也就是聲稱美國對台政策未變，但他會親自部署美軍協防台灣。不過，拜登也不會清楚說明美軍會協防台灣到什麽樣的程度。他寫道：「不論你是否同意這樣的作法，拜登似乎想在不正式改變美國政策的情況下，加強對北京的威懾信號，但此舉會讓北京更有理由挑起危機。」

This confirms his statements are not a gaffe, and never were a gaffe.



I think Biden is trying to pivot to “Strategic Ambiguity+,” wherein he says US policy hasn’t changed, but he would personally deploy US military to defend Taiwan. But he doesn’t say to what extent. https://t.co/z203hxq0r3 — Brian Hart (@BrianTHart) September 19, 2022

除了武力犯台將引起美國介入之外，拜登還說台灣有權決定是否尋求獨立，相關言論也引發部分台美關係專家的憂慮。美國政策研究機構國際危機組織(International Crisis Group）高級分析師蕭嫣然也在推特上重申，拜登在《60分鐘》訪談中最重要的部分便是拜登說「台灣是否獨立要他們自己決定」，但是，「美國長期以來的政策是，美國不支持台灣獨立，也反對任何一方的單方面改變現狀。」

More significant part of Biden's 60 min interview is his view that "TW makes their own judgments about their independence." Long-standing policy is that the US does not support TW independence and is opposed to unilateral changes from either side. https://t.co/yu0NBPu7pJ — Amanda Hsiao 萧嫣然 (@amanda_hsiao) September 19, 2022

前美國國家情報委員會東亞國家情報官柯佛（John Culver）在推特上表示，若拜登這些談話中的其中一個意圖，是要展現由總統來制定或改變特定政策，他應該清楚的表達相關訊息。他說，「1979年以來，每位美國總統都說美國不支持台灣獨立，小布希（George. W. Bush）甚至說美國「反對台灣獨立」，這是因為大家都知道支持台灣獨立意味著戰爭。」

他表示，拜登反復談論美國對台政策不變，又說美國將派軍協防台灣，以及台灣自已決定是否獨立，這在他看來完全是「語無倫次」。「拜登此舉最糟糕的情況是，他為了防範共和黨抨擊他的政府，而擺出玩世不恭的姿態。這樣的立場令人不放心。」

台灣政治大學的助理教授南樂還說，拜登多次在公開場合發表與美國政策相違背的言論，所以中國可能也有此預期。但是，「拜登此舉當然會增加而非降低台海的風險。令人擔憂的是，他在台海緊張局勢升級後發表這類言論，可能讓北京有另一個藉口，在台海做出任何威脅性的舉動。」