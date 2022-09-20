況明潔與樊光耀在《門當互懟愛上你》中飾演一對恩愛夫妻。（三立提供）

況明潔與樊光耀在《門當互懟愛上你》中飾演一對恩愛夫妻。（三立提供）

況明潔當年度假時喜收老公精心打造的玫瑰花瓣驚喜。（三立提供）

況明潔與樊光耀在三立、華視《門當互懟愛上你》中飾演一對恩愛夫妻，樊光耀常在生活中製造生活情趣，讓老婆驚喜接招，況明潔表示浪漫不是年輕人的專利，覺得「老夫老妻」更要製造一些最浪漫的事。劇中樊光耀做錯事求老婆原諒，特地安排浪漫花瓣加土味情話連發，錄影時樊光耀體溫飆高，況明潔也臉紅心跳，笑說：「雖是演戲，但對女生來說，這招好像還是很受用的喔！」

劇中老公樊光耀搞情趣，也讓況明潔翻出多年前照片，想到結婚前與老公到峇里島，那次是她除了工作之外，第一次真正休假旅行，當天她被老公帶出去下午茶，飯店人員開始安排，回來後吃鐵板燒，她發現廚師用鹽在鐵板上寫她英文名字，當下覺得「喔～還滿浪漫的」；回房間後，一開門就發現有蠟燭一路擺到房間，她還想說天色暗了嗎？有蠟燭應該也滿正常的，然後老公就一直引導她看，她還遲鈍問：「幹嘛滿地花瓣？」因為燈光也不是很亮，根本看不出來那是什麼東西，只覺怎麼一坨黑黑的？到後面才發現水池灑滿玫瑰花瓣，氣得她老公說怎麼會有人那麼蠢。況明潔笑說因為這不是她老公會做的事情，而且她又是那種慢半拍的。

況明潔很怕驚喜變驚嚇，加上老公個性，所以平時不管是生日、紀念日，他都不常出招，「因為我很不喜歡，那次是我人生中第一次的驚嚇當中有浪漫」。她和老公第一次約會，人家都是送一束花，可是因為她不喜歡這種，結果老公就送上一盒洗好、剪好的葡萄，葡萄梗還是用剪刀一根一根剪好，吃葡萄的時候就很好剝，這種務實的浪漫她就喜歡。她說老公最務實的一次表現，是她50歲生日，那時她房子還剩下300萬尾款，老公就給了一個大紅包，把尾款都付掉。

況明潔也在老公50歲生日時難得給他一個驚喜，找了一堆他的朋友，現場布置LED小蠟燭燈，用蠟燭把「壽」字圍起來，但LED蠟燭是白色，覺得不吉利，她還剪紙把燈包起來，變成紅色的蠟燭，一堆人一起來吃飯。況明潔說老公那一次有嚇到，因為她從來不做這種事，而且做這種事很累，「我想說50歲的生日，要給他過一過」。

況明潔經常在臉書曬恩愛，誇老公體貼，被問是否會像劇中的樊光耀 Cosplay 扮可愛？她不考慮回：「我會覺得他瘋了，應該要抓去醫院檢查一下，是不是老人癡呆了。」 不過況明潔透露有一種事老公會常做，就是她在洗澡時，老公會偷偷脫光衣服自己跑進來一起洗，第一次她被嚇到，那時她專心洗頭，突然一轉身，有人從後面跑進來，她嚇到想狂奔出去，事後跟老公說不能這樣，因為會嚇到，而且洗澡澡盆很危險，萬一滑倒怎麼辦，後來他就會先脫完衣服，然後說：「我要進來囉！」