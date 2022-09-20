台中市議會20日市政總質詢，市議員張家銨表示，市府在海線有「10大忘記」，包括烏日東湖大橋、貓羅溪大橋都沒有進度，連縣市合併門牌汰換都不到一半，認為市府是10大忘記烏大龍。台中市長盧秀燕回應，市府在烏大龍投入百億經費，包括溪尾大橋、和美大橋等，未來市府還會在繼續努力。

張家銨表示，烏日重要的聯外路線，貓羅溪大橋、東湖大橋，原來林佳龍市長時期規畫、前立委顏寬恆都積極爭取過，自己過去也不斷質詢市府，如今都沒有下文。局長還表示這些不是「最優先」要做的項目，張家銨直呼，是不是海線的居民就是比較次等？海線居民到底還是不是臺中市民？

張家銨指出，市府甚至連交通路網的規畫也忘，台中市的幹線公車，連南屯都開不到，照市政府一向只重視市區而忽略海線的邏輯，是不是南屯都開不到，海線更是等不到了呢？

市長盧秀燕表示，她上任後持續編列預算建設烏日及海線，包含麗水漁港景觀改善工程，溪尾大橋與台14線最後一哩路的「溪尾二橋」也已於去年通車，另外，市府也極力催生孕育多年的橋梁「和美大橋」，目前正上網公告招標中。

張家銨更說，自己盤點一下市府忘記的海線建設，就有10項市府忽略海線的建設。且市長說明自己任內為海線做的事，看似很多，但仔細看，幾乎都是自林佳龍市長時期就「已有規畫的」，盧市府不僅沒有在替海線的人民設想，還停滯不前，這叫海線人民如何相信盧秀燕繼續當市長海線會更好？

盧秀燕表示，她上任後恢復老人健保補助並推出雙十公車及小黃公車到海線等政策，更向中央體育署爭取資源，計畫在烏日蓋台中首座全民運動館，已獲核定預計今年底動工，在海線的建設超過百億元，感謝市議員建議，市府團隊未來會持續努力建設海線。