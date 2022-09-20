淨零碳排是近來全球都關注的議題，隨著歐盟2023年起將陸續徵收碳關稅，預期全台將有40萬家外銷型中小企業受到衝擊！財團法人榮星環境教育基金會為協助處於「碳焦慮」的中小企業提前因應，大手筆提供逾千位碳關稅CBAM管理人才免費培訓課程，首場將於本月24日登場，現正熱烈招生中。

榮星環境教育基金會顧問何餘雄表示，歐盟2023年起將針對高耗能產品收取碳關稅衝擊下，國內以出口為導向的企業普遍存在「碳焦慮」，其中在產業轉型的這個區塊尤其迫切。經濟部估算，全台所有供應鏈廠商約20萬家工廠以及外貿型企業（外銷工廠）約30萬家，若有產品銷售美國、歐洲27國家，未來都須通過環保署申請CBAM憑證，才能真正把產品賣出去。

榮星環境教育基金會董事長江良華表示，「2050淨零排放」有關碳專業管理人才，企業界宜盡早接觸、加速培訓始能讓台灣的外銷能量具有競爭力；身為創業楷模對即將到來的美國及歐洲CBAM政策及相關法令甚為擔憂，因而率先拋磚引玉、主動提供國內中小企業界1,222名額免費培訓，以期達到初期碳專業管理人才的養成，擴大歐美市場，協助企業與國際接軌，因應國際政策或品牌商對於碳議題之相關要求，未來才能讓外銷市場通暢無阻。

江良華進一步表示，該基金會計畫整合科技、經濟、社會、環境各領域專業團隊來協助各中小企業成功產業綠色轉型，善用政府資源，統整民間力量，也優先花費二百萬的資金規劃提供一系列免費的CBAM專業管理課程，包含有『CBAM CEO培訓班』、『CBAM管理幹部培訓班』，首波將在9月24日、9月25日展開第一梯次課程，目前企業反應熱烈，籲請有興趣者報名從速。