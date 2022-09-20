蟑螂造型油蔥酥！有人妻上外送平台點了1包鹽水雞，豈料，一打開鹽水雞裡面，竟看見1隻蟑螂躲在裡面，立刻向店家反應，卻僅得到店家表示「不好意思，會再注意」，還強調「很注重環境(衛生)」，她只好將整包鹽水雞丟進餿水桶；網友看到照片也表示「蟑螂造型油蔥酥」、「這麼大隻又完整就不應該出現在食物」。

一名人妻在臉書社團「爆怨公社」發文，她表示點了1包鹽水雞外送，竟然發現裡面躲了1隻蟑螂，她立刻打去店家抱怨，店家僅回覆「不好意思，我會注意」，還表示「很注重環境(衛生)」，她非常無奈只好將整包鹽水雞丟進餿水桶，也表示雖然外送平台有退款，但還是覺得食物裡有蟑螂，感到非常噁心。

人妻點了1包鹽水雞外送，一打開竟然看見1隻蟑螂躲在裡面，讓她瞬間無食慾整包丟進餿水桶。（翻攝自臉書爆怨公社）

貼文一出，網友紛紛留言表示「那個蟑螂味很噁」、「人不舒服就檢舉，沒事的話下次別買就好了啊」、「這麼大隻又完整就不應該出現在食物啦」、「這會是一輩子的陰影」、「菜蟲ok，這我真的不行」、「鹽水蟑螂」、「賺到免費高蛋白」、「改吃鹹酥雞吧！至少炸過了比較殺菌」、「加料不加價」、「蟑螂造型油蔥酥」。