民眾黨新竹市長參選人高虹安遭爆料，她與另外3人共同發表的資策會研究結果被作為高虹安的博士論文發表，經濟部今（20）日說明，指出高虹安是計畫主持人，但契約明訂該計畫之研發成果為資策會所有，經濟部將發函請資策會釐清，本案是否涉及該計畫研究成果之合理使用與授權等相關問題。

經濟部表示，依「經濟部科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法」第六條，除法規另有規定者外，科技計畫所產生之研發成果，歸屬各該執行單位所有。故本部於106年補助資策會執行，並由高虹安委員擔任計畫主持人之「製程站多軸機械手臂健診與品質要素挖掘技術開發計畫」，雙方已簽訂補助契約書，其中第13條同樣明訂該計畫之研發成果為資策會所有。

經濟部指出，經濟部科技專案補助契約係由經濟部與資策會簽署，補助契約第13條明定，資策會將計畫研發成果授權、讓與或信託第三人時，應與第三人以契約約定。

經濟部表示，有關媒體關切高委員是否侵權之相關議題，考量本案為106年科技專案研發成果且該研發成果屬資策會所有，經濟部將發函請資策會釐清本案是否涉及該計畫研究成果之合理使用與授權等相關問題。

學界相關人士指出，如果是純學術引用，應提出授權申請，並揭露、引註。