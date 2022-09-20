台南市警五分局今下午查獲藏身民宅的天九牌賭場，逮回21人。(台南市警五分局提供／曹婷婷台南傳真)

台南市警五分局今下午查獲藏身民宅的天九牌賭場，逮回21人。(台南市警五分局提供／曹婷婷台南傳真)

台南市警五分局今天下午在北區北成路一處透天厝查獲藏身民宅的天九牌賭場，屋內擠滿平均60歲的20名阿公阿嬤級賭客，得知警察來了，現場慌成一片，有阿嬤焦急想從後門落跑險跌倒，警察當場攙扶安撫「麥緊張」；最讓警察傻眼的是，賭客慌張歸慌張，卻搶在警察抵達前收走桌上賭金，現場只剩300元賭金。

「警察來了！」警方今天下午4點多在該處賭場查扣賭資3OO元，抽頭金7萬元、1副天九牌等相關證物，不少賭客趕在警察到來之前，搶著收走桌上賭金，現場亂成一片，警方納悶人這麼多，賭金怎這會這麼少？雖看到有長輩口袋「鼓起來」，但這群年長賭客都堅稱，「口袋的不是賭資」，眼看阿公阿嬤護錢心切，也讓警察無言，「那就不該來賭博，亂花錢啊！」

警方指出，近來接獲民眾檢舉，北區北成路1間4樓透天厝常有人出入，懷疑有人在經營賭場，埋伏多日，台南市警五分局偵查隊及市警局督察室靖紀小組今天共同查獲藏身民宅的這處天九牌賭場，帶回負責人72歲林男以及20名賭客共21人，警訊後，將林男依賭博罪嫌法辦，20名賭客依違反《社會秩序維護法》函送裁罰。