51歲「氧氣美女」李英愛，是演藝圈著名凍齡女神，雖然近年來影視作品不多，但每次只要有新動態，總能引起網友關注，今(20日)她受邀出席《2022年國家品牌大賞頒獎典禮》，高雅打扮、氣質出眾，令人難以相信她已經年過半百。

人美心善的李英愛，平時就熱心公益，而她也因多年來宣傳韓流有功，獲頒「韓流功勞獎」，而她今出席領獎，身穿一襲蕾絲洋裝外搭米色西裝外套，長髮紮成馬尾，整個人散發高貴優雅氣質，而保養得宜的她，不僅皮膚緊緻無瑕疵，身材也依舊纖瘦，讓眾人驚艷不已。

李英愛獲頒「韓流功勞獎」。(圖／翻攝自韓網)

李英愛(右一)51歲仍保養得宜。(圖／翻攝自韓網)

李英愛因為韓劇《大長今》紅遍全亞洲，也帶起韓劇全球熱潮，成為一線女演員，甜美的外貌和清新婉約的氣質，讓她受到不少粉絲喜愛，2009年和富商鄭浩英結婚，育有一對龍鳳胎兒女，生活重心多放在家庭上，雖然近年來較少影視作品，仍受到廣告廠商青睞，代言不斷。

而李英愛平時關心社會時事和勤做公益，多年來都熱衷擔任國際義工，也屢次捐款幫助弱勢，經常低調行善，是演藝圈著名行善大使。