顯示卡生產大廠EVGA宣布退出市場，將終止與輝達（NVIDIA）合作，牽動顯卡市場版圖重新洗牌，凱基投顧、中信投顧同步指出，EVGA退出市場，對技嘉（2376）、微星（2377）搶食市占率為一大利多，金控旗下投顧對雙雄目標價上看110元與150元。

中信投顧指出，顯卡大廠EVGA執行長日前接受專訪時表示，將終止與輝達合作關係，停止所有顯卡生產作業，同時也凍結已投入開發的GeForce RTX 40系列產品生產，待剩餘顯卡庫存銷售完畢後，將退出獨立顯卡市場。

觀察內外資研究機構對顯示卡雙雄看法，外資圈以花旗環球證券對微星看好度最高，強調即將「穿越黎明前的黑暗」，給予「買進」投資評等與143元合理股價預期，富邦投顧與金控旗下投顧則給予146元、150元股價預期；技嘉方面，二家投顧法人給出的目標價則介在98元～110元。

考量EVGA在全球獨立顯卡市場市占高，與台灣板卡廠華碩、技嘉、微星共同名列前五大，EVGA在北美市場擁有40％高市占率，在歐洲也是強勢品牌、於英國市占居第一。中信投顧認為，北美市場在技嘉與微星的顯卡業務中，占比皆約達三分之一，EVGA退出有利台系大廠搶食市占率。

凱基投顧指出，自顯示卡零售價格於去年5月達到高峰後，溢價幅度已大幅縮減，然最近價格已由8月建議售價的97％低點，提升到9月的98％，顯示需求趨穩，顯卡業者亦見到類似情形，9月出貨量未再進一步惡化，研判顯卡業者營收與獲利將於第三季觸底。