在全球掀起半導體在地化供應鏈、數位轉型趨勢推動下，SEMI預估，2021年全球半導體製造設備銷售總額890億美元，年增39％，今年設備市場可望再創新高，突破1,000億美元大關，高階氟素應用需求可望進一步成長。氟素材料廠上品（4770）挾訂單能見度穩健支撐，營運持穩推進。

上品主供應半導體與石化業氟素材料與設備，其中半導體占比八成，客戶為國內晶圓大廠、電子級化學品供應商與半導體統包廠。受惠晶圓廠積極擴大資本支出，氟素內襯設備、槽車、管線需求成長，第二季EPS 5.65元，連四季創下新高，上半年賺進一個股本。

上品認為，半導體成熟製程因新增產能的投放，供過於求雜音四起，但今年全球半導體設備總銷售額有望達1,180億美元，新晶圓廠建置可望帶動設備支出大幅增加，訂單能見度持穩看待，營運蓄勢再推進。

分析師指出，半導體在地化風潮帶動下，除台灣強化深化先進製程，提高競爭優勢；大陸在政策支持下，半導體業開發投資也活絡開展；歐洲、美國也在華為禁令後，開始自建供應鏈，帶動氟素應用需求。

其中，台灣今年晶圓廠設備支出總額350億美元，較去年成長56％；韓國增幅9％，總額達260億美元；大陸支出總額達175億美元；歐洲/中東地區支出可望創歷史紀錄，達96億美元，年成長248％。

上品目前台灣營收比近4成，大陸約35％，訂單能見度已達明年上半年。今年上、下半年營收比約為45％、55％；亦即下半年營收可望較上半年成長逾二成；明年下半年訂單洽談進度有比較慢，但客戶沒有下調資本支出。