土耳其總統艾爾段(Recep Tayyip Erdogan)表示，在與普丁會談過以後，普丁給他的感覺是「希望能盡快結束這一切」。艾爾段認為，這對於結束烏克蘭戰爭是重要的。

BBC報導，艾爾段表示，上星期在烏茲別克的一次峰會上，與普丁進行了非常廣泛的討論，就他得到的印象是，俄羅斯總統希望盡快結束戰爭。「他實際上是在向我展示他願意盡快結束這一切，因為現在事情的發展方式很成問題。」

艾爾段提到，雙方將很快交換200名「人質」，他沒有進一步詳細說明哪些人將被列入其中

在整個戰爭期間，艾爾段一再尋求調解的可能，以北約成員國的立場，表達一種平衡立場，同時反對西方對俄羅斯的制裁。曾經有2次不成功的俄烏對話，另外協助聯合國調解，恢復烏克蘭的糧食出口。

上周艾爾段再次提出停火談判，當被問到停火是領土範圍如何畫定，是否應該允許俄羅斯保留克里米亞 ，艾爾段沒有正面回應，只說「土耳其一直與普丁將半島歸還其合法所有者，進行談判，但沒有取得任何進展。」