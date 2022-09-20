俄烏戰火續燒，由於天然氣供應遭俄羅斯大幅削減，歐洲面臨嚴峻的度冬困境，能源價格較戰前大漲約1000%，消費者迫於無奈只能靠燒材取火，進而推動木材價格高漲，甚至致使不法份子有利可圖，竊盜案件激增，有德國民眾直言：「木材是新的黃金」。

華盛頓郵報報導，西方與俄羅斯的僵局導致歐洲能源價格飆升，生活成本大幅上漲讓許多歐洲民眾難以負荷，英國掀起寵物棄養潮，波蘭擬燒垃圾度冬，德國民眾則開始清理燃煤、燒材用的爐子，以撐過冬天。

默滕斯（Jörg Mertens）是一名居住在德國慕尼黑的60歲老人，他家能源帳單已經飆漲70%。他聲音顫抖著說「我很害怕」，在扣掉房租後，每月電費和供暖從112美元漲至190美元，壓縮他僅剩366美元用於醫療、交通和食物等日常開銷。

「我必須要少買點食物」默滕斯平時僅靠老年金維生，並患有脊椎方面的疾病，面對即將來臨的冬天，他無奈表示「在冬天，我怎麼支付房租？」。

根據美媒商業內幕報導，歐洲能源價格已經比戰前漲了1000%。

許多歐洲民眾因此轉向另一種燃料應急：木材，但這也引起該原物料的短缺，部分國家用以燒柴的爐子已經幾近售罄。不僅如此，更有不法份子嗅到「商機」，有人趁機偷走卡車木材，甚至有詐騙集團搭建網站，冒充木材商欺騙消費者，賺取不義之財。

「木材成為新的黃金」居住在德國不來梅的Franz Lüninghake透露，他下訂的一台燒材爐子延期交貨，並預計帳單將從1500美元，漲至明年的4500美元。

德國能源監管機構負責人穆勒（Klaus Müller）表示，俄羅斯每一次的削減天然氣供應，都推升歐洲能源價格，「這就是這場戰爭的代價」。