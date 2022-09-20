台東縣池上鄉18日下午2時44分發生規模6.8超大地震，國民黨台北市長候選人蔣萬安今（20）日在臉書上表示，明天921大地震就要屆滿23週年，當時造成兩千多人喪命、上萬人受傷、十萬棟建築物倒塌，蔣萬安提出了「耐災城市」四大政策，直呼「事前防範、拆除公安未爆彈很重要」。

蔣萬安在臉書上PO出一篇「耐災城市，台北萬安」的文章表示，近日台東池上發生規模6.8的地震，國人們被迫再一次回想起天然災害帶來的集體傷痛。蔣萬安提及，「台灣是寶島，但也多災；震災、風災、水災、旱災，或是人為火災以及複合型災害，都不時侵襲著人民的生活」，他提出了「耐災城市」四大政策，首先是「強化全災害管理體系」，引入「全災害管理」思維，提高「災害管理組織」為市府層級，派專人、專責、專職負責，強化跨局處聯繫協調。

再來「建置優質防災台北城」，強化公私部門及民眾的臨災運作能力、建構「#元宇宙虛擬實境防災教育」，並與研究機構協力，預判水災、地震等災害潛勢；第三則是「強化台北市安全守護能力」，必須「擴大消防編制」，目前台北市平均1300位市民配1位消防員員額，在紐約是1比500，東京是1比700多，蔣萬安強調，至少將消防人口比提高到1比1000；另需廣建職務宿舍、調升危險職務加給加成，並導入科技防災，確保消防人員的生活品質及人身安全。

最後則是「緊扣生命之鏈，重建最會救人城市」，結合快遞、超商、物流業者接受CPR急救訓練，並配置AED心臟電擊器；提升高級救護技術員EMTP的比率。蔣萬安更坦言，「此外，事前防範、拆除公安未爆彈同樣很重要！」目前台北有15棟公有海砂建物、民間83件海砂屋列管；市府應該由公有建物先啟動防災型都更，並鼓勵居民檢驗結構安全；有公安疑慮的建築，更要優先列為公辦都更重點，透過先前宣布過的「早進場、擴量能、增彈性」，提升公辦都更成功率。

最後蔣萬安說，「民眾的安全是我們最大的掛念；防災規劃永遠都『沒有最好，只有更好』，只有持續精進，打造耐災城市，才能夠讓台北萬安！」