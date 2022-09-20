新北1名女子小芳（化名）控訴去年5月任職的公司先是對她亂扣薪，她去年11月用LINE向主管請生理假，遭主管拒絕，對方要求本人到公司填假單，小芳隔天就遭解雇，事後向勞工局申訴，公司挨罰8萬，但公司認為小芳造成公司商業商譽損失，求償30萬，法官認定勞工局裁罰有理，判小芳不須賠償。

判決書指出，該廚房衛浴公司主張小芳去年5月到職後，前3個月表現優良曾獲獎勵，後來因出錯率過高，公司曾因合約規定扣薪，去年11月小芳透過LINE傳訊息請生理假，公司認定請假需本人填寫實際假單，且不能當天一早才告知請假，像小芳傳達後，對方後續仍用相同方式。

該公司稱小芳以不實事實向勞工局檢舉公司違反性別工作平等法，公司遭罰8萬，事後以商業商譽損失，向小芳求償30萬。小芳反駁，雙方沒有簽勞動契約，公司就扣薪，她當時未抗議是擔心工作不保，而第1次用LINE請假，公司也未告知正確方式並准假，第2次時她就被直接要求回公司寫假單，隔天遭資遣。

法官審酌新北市勞工局的資料，可見譚女申訴之事並非虛構捏造，且公司要求小芳不能用LINE請假，要求須本人到公司填單，勞工局當時認定此舉會增加小芳心理負擔，造成請假手續困難，因此依法裁罰，法官認為小芳均沒有捏造事實，對於公司求償30萬，判小芳免賠。