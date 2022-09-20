每個月的房租對許多人來說都是沉重的負擔，而日前卻有女網友因為發現房東和室友發生婚外情，因此被降租1000元當作封口費，但後來房東發現她帶男友回家過夜，竟要求罰款還揚言要把她趕出去，讓女網友氣炸，直說「憑什麼我不行！」憤而決定要和房東開戰，文章曝光後也引來大批網友支持，好奇後續到底會如何發展。

原PO在臉書《匿名2公社》發文表示，去年開始和公司女同事合租一間公寓，當時合約明訂不得攜帶友人過夜，因此原PO和男友都會乖乖到汽車旅館抒發情慾，但沒想到某次原PO上班不舒服提前回家，卻在女同事房間門口發現一雙男生的鞋子。

果不其然，過沒10分鐘就看見已婚的房東從女同事房間走出來，女同事還表明兩人正在交往，房東更提議要幫原PO每個月降租金1000元，希望她能守住這個小祕密，原PO不願插手別人的家務事，儘管後來房東常半夜來訪，她也沒有放在心上。

然而，某日原PO的男友因故到她家借住兩天，房東竟以此為由向她索討2000元罰款，還說如果再犯就要將她趕出門，而女同事還不斷幫房東說話，讓原PO當場氣炸，認為房東根本雙重標準，直說「不公平吧！憑什麼我同事可以我不行！」威脅要揭發房東偷情的秘密，「大不了魚死網破！別怪我大嘴巴」。

宛如八點檔的劇情引起許多網友關注，紛紛留言想知道後續的發展，「揭發他！我要看到血流成河XD」、「敲碗！等你跟房東太太說！」、「快去跟房東太太說，這樣比較有戲」、「要先蒐證阿 怎麼會先嗆聲」、「哪來的自信跟你嗆聲啊，笑死」，還有人笑說，「妳付房租等於幫房東一起養小三耶」。