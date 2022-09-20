為協助我國業者擴大對新興市場出口規模，經濟部國際貿易局與外貿協會20日率國內51家廠商，鎖定富藏石油天然氣漲價商機的中東、中亞與工業發達的土耳其計23位買主，以線上視訊方式進行「2022年亞西商機日」，總計72場次洽談，其中工業設備、汽配、石化原料與扣件等均是我商優勢。

此次商機日的買主業別包含塑膠原料、射出成型機、沖床模具、建築用扣件、汽車零組件、金屬加工機、焊接設備與材料、醫療設備與器材、安全監視系統、太陽能、綠能產品、ICT與IoT、晶片等，買主來自阿拉伯聯合大公國、卡達、約旦、哈薩克、以色列、土耳其等國，其中能源大國哈薩克更達8家之多，對臺灣具有優勢的各項工業設備、石化原料及汽車零組件需求殷切。

在中亞高端醫療設備市場名列前茅的哈薩克OrthoMed、哈薩克醫療設備商MedTrade Kazakhstan LLP及Brat'ya Azizilyar & Co則與友信行、慧誠智醫等8家業者洽談合作，有望導入技術，以提升哈薩克的醫療水準。

而來自阿拉伯聯合大公國的Petro Gulf Oil Field Equipment Trading LLC、Adnan Haji Hardware Trading LLC、Al Mufrid Building Materials Trading LLC、以及以色列商A. Pladot等4家買主，則與13家台灣扣件相關業者洽談；其中，Petro Gulf Oil Field Equipment Trading LLC是為多家國際知名石油、天然氣公司提供設備及工程服務，對台灣扣件品質肯定。