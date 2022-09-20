華航（2610）客貨雙拚，第四季營運可望再拚全年高峰。華航高階主管今（20）日表示，第四季是傳統空運旺季，只要運費hold住，燃油價格維持在目前每桶110至120美元，貨運業務仍大有可為，加上若10月邊境解封，帶動旅運潮，拉高載客率，也會推升客運收入。

海運遭逢第三季旺季不旺窘境，市場關注第四季空運旺季還旺不旺？華航表示，目前空運運費ok，進入第四季消費性電子新品、年終節慶採購拉貨也將出籠，若真的不旺，只要運費維持目前水準，油價仍在每桶110至120美元之間，華航總體空運收入有機會維持一定水準。

至於客運，隨著邊境逐步開放，加上開放轉機，華航增班策略奏效，帶動客運營收「月」來愈高收，近期票價雖不像4、5月時的超高價，但仍較疫情前小幅增長，預期邊境解封後，報復性出國需求增，尤其是農曆年節期間，將帶動華航營收成長。

針對歐美高通膨引發經濟衰退疑慮，華航表示，雖影響空運需求，卻也導致國際油價往下走，過去高油價的時代，燃油成本占航空公司營運成本逾5成，目前回落到每桶110、120美元，是可接受範圍。

再者，歐美還有塞港、罷工、缺工等問題，像是美西港口勞資談判陷入僵局，傳出可能要再花好幾個月解決，也讓海轉空效應持續，挹注貨運營收。