受俄烏戰爭影響，國際地緣政治風險升高，為強化跨國企業對臺投資信心，經濟部陳政務次長正祺於上周率團赴美東及美中地區，依當地產業特性拜會生醫、無人機服務等指標性美商，爭取深化臺美供應鏈合作及擴增在臺投資機會，並於紐約舉辦交流座談會強調臺灣在全球供應鏈的關鍵地位，為美國可信賴的供應鏈盟友。

紐約交流座談會獲當地重要智庫、投顧、私募基金、產業協會及美商企業計逾50名代表與會交流意見。陳政務次長就外界關切的地緣政治風險說明近期中國軍演並未影響臺灣經濟及海空運輸，且據臺灣美國商會調查，絕大多數在臺外商仍對臺灣投資前景樂觀，事實上今年臺灣外人投資亦呈現成長，加上臺灣具韌性及高效益的供應鏈，及臺廠以夥伴關係合作互利的特點，符合美國領導企業選擇供應鏈的需求，仍是國際最佳夥伴。與會貴賓認同並表示美國普遍認為應加大臺美合作，涵蓋符合臺美雙方利益的貿易與投資。與談人紐約市立大學周鉅原教授更在會中以實際經濟數據論述，呼籲美國應與臺灣洽簽雙邊貿易協定。

本次訪團在拜會當地指標性美商成果方面，計促成全球知名生醫大廠與醫學科技公司與國內研發機構就來臺投資CDMO展開對話，將在醫用耗材、微創器械、生醫材料等醫療器材方面深化合作。

另，訪團拜訪全球排名前五大、全美最大無人機應用服務供應商SkySkopes，主要提供各項基礎建設檢查，使用光學雷達技術與地理資訊系統檢測油、電等設備，透過蒐集數據提供創新技術解決方案。該公司總裁暨執行長Matt Dunlevy表示極為期待與臺廠合作，高度期盼訪臺展開商談。

受訪美商企業均高度重視本次訪團及表達對臺灣半導體、資通訊產業實力的肯定與合作意願，且對臺灣投資環境具信心。此行亦拜會美國智庫學者多方掌握美國各界對臺海情勢及臺灣經濟安全的看法。整體而言，透過海外訪團面對面商談，加深跨國企業總部對臺灣產業能量及政府效能的信心，有助推動臺美供應鏈合作及增進美商在臺投資規劃。經濟部將持續針對重點產業，目的性精準招商，強化臺灣在全球供應鏈的關鍵地位。