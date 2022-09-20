韓國中央防疫對策本部20日在記者會上表示，政府正考慮進一步放寬防疫措施，例如全面解除戶外口罩令，解除或放寬入境防疫規定，包括入境1天內接受核酸檢測。

韓國現行防疫政策要求入境人員在入境1天內接受核酸檢測，但當前境內疫情明顯趨穩，防疫部門正綜合考慮疫情形勢、海外動向、專家意見，研討是否進一步放寬防疫措施。

今年5月起，韓國民眾在戶外不必再戴口罩，但是50人以上活動或集會等人員密集情況仍須戴口罩。

若戶外口罩令全面解除，今後在體育場、演唱會場館等地參加50人以上大型活動時也無需戴口罩。