韓國中央防疫對策本部20日在記者會上表示，政府正考慮進一步放寬防疫措施，例如全面解除戶外口罩令，解除或放寬入境防疫規定，包括入境1天內接受核酸檢測。
韓國現行防疫政策要求入境人員在入境1天內接受核酸檢測，但當前境內疫情明顯趨穩，防疫部門正綜合考慮疫情形勢、海外動向、專家意見，研討是否進一步放寬防疫措施。
今年5月起，韓國民眾在戶外不必再戴口罩，但是50人以上活動或集會等人員密集情況仍須戴口罩。
若戶外口罩令全面解除，今後在體育場、演唱會場館等地參加50人以上大型活動時也無需戴口罩。
韓國中央防疫對策本部20日在記者會上表示，政府正考慮進一步放寬防疫措施，例如全面解除戶外口罩令，解除或放寬入境防疫規定，包括入境1天內接受核酸檢測。
韓國現行防疫政策要求入境人員在入境1天內接受核酸檢測，但當前境內疫情明顯趨穩，防疫部門正綜合考慮疫情形勢、海外動向、專家意見，研討是否進一步放寬防疫措施。
今年5月起，韓國民眾在戶外不必再戴口罩，但是50人以上活動或集會等人員密集情況仍須戴口罩。
若戶外口罩令全面解除，今後在體育場、演唱會場館等地參加50人以上大型活動時也無需戴口罩。
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