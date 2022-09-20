新紡（1419）20日舉行法說；針對士林舊廠土地開發，新紡指出，將朝商辦大樓型態推出，但現在營建成本高，需再多觀察市場變化。

新紡現有三個營運部門，包括行銷部、零售部及營建部。2022年上半年營收，行銷部占65％、零售部23％、營建部12％。

新紡士林舊廠占地面積約1.5萬餘坪，新紡指出，此基地已被市府納入「北投士林科技園區」的發展計畫。未來這塊的土地運用，現在大方向已經有，將來會以商辦大樓的型態推出，目前已經在規劃當中。

不過，新紡指出，實際開發仍會看市場狀況，包括營建成本等，並適時做出調整。至於推出時間點會落在何時？因為原物料價格的上漲，目前價格偏高，要再進一步觀察市場變化。

另外，主要以內外銷複合性機能布料為主要營業項目的行銷部，以及以銷售品牌服飾為主的零售部，新紡指出，雖然國內紡織業在全球通膨及景氣循環影響，大多對下半年產業景氣持保守態度，但紡織是民生需求，對未來是以審慎態度觀察，但還是偏向審慎樂觀。

新紡今年上半年稅後淨利17.07億元，其中，去年子公司新光資產管理，處分台北市士林區土地的處分利益約稅前15億元、稅後13.9億元，也在今年第一季入帳。